الرئيس علييف يعفي النائب الاول لوزير الاقتصاد عن المنصب ‏

باكو، 10 فبراير، أذرتاج

رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما 10 فبراير اليوم يعفي فيه النائب الاول لوزير الاقتصاد ‏عن المنصب. ‏

أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ 109 من القانون ‏الاساسي الأذربيجاني ينص على اعفاء روشن بن جنكيز نجف عن منصب النائب الاول ‏لوزير الاقتصاد الأذربيجاني ويدخل المرسوم حيز التنفيذ منذ يوم توقيعه‎.‎