الرئيس علييف يعفي النائب الاول لوزير الاقتصاد عن المنصب
AzerTAg.az
١٠.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٥]
باكو، 10 فبراير، أذرتاج
رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما 10 فبراير اليوم يعفي فيه النائب الاول لوزير الاقتصاد عن المنصب.
أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ 109 من القانون الاساسي الأذربيجاني ينص على اعفاء روشن بن جنكيز نجف عن منصب النائب الاول لوزير الاقتصاد الأذربيجاني ويدخل المرسوم حيز التنفيذ منذ يوم توقيعه.
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