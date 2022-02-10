الرئيس علييف يعين نائبا أول لوزير الاقتصاد ‏

باكو، 10 فبراير، أذرتاج

رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما 10 فبراير اليوم يعين فيه نائبا اول لوزير الاقتصاد. ‏

أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ 109 من القانون ‏الاساسي الأذربيجاني ينص على توظيف ائلنور بن آيدين علييف لمنصب النائب الاول ‏لوزير الاقتصاد الأذربيجاني ويدخل المرسوم حيز التنفيذ منذ يوم توقيعه‎.‎