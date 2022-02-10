الرئيس علييف يعين نائبا أول لرئيس شركة النفط الوطنية سوكار
AzerTAg.az
١٠.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٩]
باكو، 10 فبراير، أذرتاج
رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما 10 فبراير اليوم يعين فيه نائبا أول لرئيس شركة النفط الوطنية سوكار .
أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ 109 من القانون الاساسي الأذربيجاني ينص على توظيف روشن بن جنكيز نجف لمنصب نائب أول لرئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار ويدخل المرسوم حيز التنفيذ منذ يوم توقيعه.
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