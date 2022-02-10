الرئيس علييف يعين نائبا أول لرئيس شركة النفط الوطنية سوكار ‏

باكو، 10 فبراير، أذرتاج

رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما 10 فبراير اليوم يعين فيه نائبا أول لرئيس شركة النفط ‏الوطنية سوكار . ‏

أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ 109 من القانون ‏الاساسي الأذربيجاني ينص على توظيف روشن بن جنكيز نجف لمنصب نائب أول ‏لرئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار ويدخل المرسوم حيز التنفيذ منذ يوم ‏توقيعه‎.‎