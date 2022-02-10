الرئيس علييف يعين نائبا لوزير الاقتصاد
AzerTAg.az
١٠.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:١١]
باكو، 10 فبراير، أذرتاج
رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما 10 فبراير اليوم يعين فيه نائبا لوزير الاقتصاد.
أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ 109 من القانون الاساسي الأذربيجاني ينص على توظيف رونق بن ابراهيم عبد الله يف لمنصب نائب لوزير الاقتصاد ويدخل المرسوم حيز التنفيذ منذ يوم توقيعه.
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