باكو، 10 فبراير، أذرتاج رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما 10 فبراير اليوم يعين فيه نائبا لوزير الاقتصاد. ‏ أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ 109 من القانون ‏الاساسي الأذربيجاني ينص على توظيف رونق بن ابراهيم عبد الله يف لمنصب نائب ‏لوزير الاقتصاد ويدخل المرسوم حيز التنفيذ منذ يوم توقيعه‎.‎

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يعين نائبا لوزير الاقتصاد ‏

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