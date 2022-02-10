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    نقل 3 مليارات متر مكعب من الغاز المصاحب لسوكار خلال العام الماضي

    ١٠.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٢]

    باكو، 10 فبراير، (أذرتاج)

    نقلت شركة "بي بي - أذربيجان" 9 ملايين متر مكعب يوميا وعامة 3 مليارات متر مكعب من الغاز المصاحب لشركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار) من مجموعة حقول "أذري – جيراق - جونشلي" عبر محطة سنقجال و"نفط داشلاري" خلال العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن الجزء المتبقي للغاز المصاحب تم إعادة حقنه للحفاظ على الضغط.

     

    AZERTAG.AZ :نقل 3 مليارات متر مكعب من الغاز المصاحب لسوكار خلال العام الماضي
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