نقل 3 مليارات متر مكعب من الغاز المصاحب لسوكار خلال العام الماضي

باكو، 10 فبراير، (أذرتاج)

نقلت شركة "بي بي - أذربيجان" 9 ملايين متر مكعب يوميا وعامة 3 مليارات متر مكعب من الغاز المصاحب لشركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار) من مجموعة حقول "أذري – جيراق - جونشلي" عبر محطة سنقجال و"نفط داشلاري" خلال العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن الجزء المتبقي للغاز المصاحب تم إعادة حقنه للحفاظ على الضغط.