أذربيجان: 7632 إصابة و24 وفاة من كورونا في 10 فبراير

باكو، 11 فبراير، (أذرتاج)

سجلت إصابة 7632 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 5797 مصاب هذا المرض وتوفي 24 مصابا بالفيروس خلال 10 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 725 ألف و777 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 665 ألف و909 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8972 مريض منهم ويستمر علاج 50 ألفا و896 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 19 ألفا و491 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و335 ألف و593 فحص طبي.