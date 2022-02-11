أذربيجان: تطعيم اكثر من 43 ألف جرعة من لقاح كورونا في 10 فبراير

باكو، 11 فبراير، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 43 الفا و27 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 10 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 3 آلاف و145 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى وألفين و39 شخصا ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 37 ألفا و843 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و349 ألف و272 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و258 ألف و618 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و758 ألف و803 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و331 ألف و851 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.