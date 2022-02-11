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    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح محطة الربط للطاقة "قوبو"

    ١١.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٠٣]

    باكو، 11 فبراير، )أذرتاج(

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في افتتاح محطة "قوبو" الفرعية بطاقة 330/220/110 كيلوفولت مع طاقة النقل بقوة 1000 ميجاوات ومحطة "قوبو" الكهربائية بطاقة 385 ميجاوات في محطة الربط للطاقة "قوبو".

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح محطة الربط للطاقة "قوبو"
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