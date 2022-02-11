قوات أرمينيا تستأنف استهداف مواقع جيش أذربيجان في كلبجار المحررة

باكو، 11 فبراير، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع في بيان إن وحدات قوات أرمينيا استهدفت من جديد مواقع جيش أذربيجان المرابطة في منطقة زيليك السكنية بمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني صباح 11 فبراير اليوم من مواقعها في منطقة يوخاري شورجا السكنية بمحافظة باسار كيجار باستخدام الاسلحة مختلفة العيار دون اي داع.

واتخذت وحدات جيش أذربيجان تدابير جوابية ادت الى اسكات الجانب المقابل ولا خسارة بين الافراد والمعدات.

والاحوال مستقرة حاليا في الاتجاه المشار اليه وظروف العملية تحت سيطرة جيش أذربيجان.