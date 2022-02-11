ارتفاع حالة الاصابة بكوفيد 19 في العالم الى اكثر من 402 مليون شخص

باكو، 11 فبراير، (اذرتاج)

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم 402 مليون.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "worldometers.info" على الإنترنت أن حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت الى 5.77 مليون شخص.

تم تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة (76 مليونا و448 ألف و67 شخصا) وحالات الوفيات من المرض (902.189) في الولايات المتحدة الامريكية حتى الآن.

ارتفعت حالة الإصابة بالفيروس في الهند الى 42 مليونا و478 الف و60 شخصا وفي البرازيل الى 26 مليونا و776 الف و620 شخص وفرنسا 20 مليونا و451 الف و810 شخص والمملكة المتحدة 18000123 شخص.

تم اكتشاف 725777 إصابة بالفيروس و8972 حالة وفاة في أذربيجان حتى الآن.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء

عالميا.