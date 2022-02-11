أذربيجان تصدر منتجات إلى 188 دولة خلال العام الماضي
AzerTAg.az
١١.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:١٨]
باكو، 11 فبراير، (اذرتاج)
أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 188 دولة.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 120 دولة واستيرادها من 174 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
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