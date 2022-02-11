اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة يعقد في نور سلطان

موسكو، 11 فبراير، (أذرتاج)

سيعقد الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في 13 أكتوبر من عام 2022 في نور سلطان.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها ميخائيل يفدوكيموف مدير الدائرة الأولى بوزارة الخارجية الروسية لرابطة الدول المستقلة.

وفقا لكلماته، ستترأس كازاخستان المجلس هذا العام وستعقد بعض الأحداث لرابطة الدول المستقلة في نور سلطان.

وقال ميخائيل يفدوكيموف: "بادئ ذي بدء، يدور الحديث عن اجتماع رؤساء الحكومات المقرر عقده في مايو وقمة الاتحاد (14 أكتوبر). وسيعقد اجتماع لمجلس وزراء الخارجية في 13 أكتوبر.