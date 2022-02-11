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    بحث قضايا التعاون الأمني بين أذربيجان وقيرغيزستان

    ١١.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٨]

    بيشكيك، 11 فبراير، (أذرتاج)

    التقى السفير الأذربيجاني لدى قرغيزستان لطيف غانديلوف مع وزير الداخلية أولان نيازبكوف.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الوزير هنأ السفير على تعيينه وشدد على أهمية تطوير العلاقات الأمنية مع جمهورية أذربيجان.

    وأشار إلى أن العالم الإجرامي اليوم يستخدم بشكل متزايد الفرص العالمية لتكنولوجيا المعلومات. على خلفية الأحداث التي وقعت في السنوات الأخيرة، أصبح تهديد الإرهاب والتطرف في منطقة آسيا الوسطى ذا أهمية متزايدة. فإن من أولويات أجهزة إنفاذ القانون في الدولة منع التطرف والإرهاب وتشكيل الجهود المشتركة وتعزيز تفاعل أجهزة إنفاذ القانون في محاربتهما.

    بدوره شكر السفير وزير الداخلية على حفاوة الاستقبال وشدد على أهمية تبادل الخبرات الأمنية بين البلدين لمواجهة تحديات العصر. وأشار إلى أن بعض القوى الأجنبية - المؤسسات والمنظمات - تستخدم الجماعات الإجرامية في الآونة الأخيرة لخلق حالة من عدم الاستقرار داخل الدول. فإن التبادل المستمر للمعلومات مهم للغاية.

    وأعرب الدبلوماسي عن ثقته في أن تعاوننا المشترك في المجال الأمني سيكون مفيدا لتعزيز العلاقات القائمة.

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