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    ميكائيل جباروف: الإصلاحات الضريبية لها دور هام في ضمان النمو الاقتصادي لبلدنا

    ١١.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٧]

    باكو، 11 فبراير، (أذرتاج)

    للإصلاحات الضريبية دور هام في ضمان النمو الاقتصادي لبلدنا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف.

    قال الوزير إن "التشغيل الفعال للسلطات الضريبية يقدم مساهمة مهمة في هذه العملية. نهنئ جميع موظفي الضرائب بمناسبة إجازتهم المهنية ونتمنى لهم التوفيق في عملهم".

     

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