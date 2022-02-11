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    اقتصاد


    مناقشات حول التعاون بين سلطات الجمارك الأذربيجانية والباكستانية

    ١١.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]

    باكو، 11 فبراير، (أذرتاج)

    ناقشنا توسيع نطاق التعاون بين سلطات الجمارك في اجتماع مع سيد محمد طارق هدى رئيس هيئة الجمارك لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها سفر مهدييف رئيس لجنة الجمارك الحكومية الاذربيجاني.

    كما تبادلا وجهات النظر حول آفاق زيادة حجم التجارة المتبادلة.

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