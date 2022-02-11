أذربيجان: 6603 إصابة و26 وفاة من كورونا في 11 فبراير

باكو، 11 فبراير، (أذرتاج)

سجلت إصابة 6603 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 6347 مصاب هذا المرض وتوفي 26 مصابا بالفيروس خلال 11 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 732 ألف و380 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 672 ألف و256 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8998 مريض منهم ويستمر علاج 51 ألفا و126 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 17 ألفا و401 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و352 ألف و994 فحص طبي.