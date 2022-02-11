أذربيجان: تطعيم اكثر من 41 ألف جرعة من لقاح كورونا في 11 فبراير

باكو، 11 فبراير، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 41 الفا و364 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 11 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 2877 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1902 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 36 ألفا و585 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و390 ألف و636 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و261 ألف و495 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و760 ألف و705 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و368 ألف و436 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.