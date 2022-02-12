باكو تستضيف الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية مشاركة نحو 30 رجل اعمال مصرى فى منتدى رجال الاعمال المنعقد على هامش أعمال اللجنة

باكو، 12 فبراير (أذرتاج)

صرح السفير عادل إبراهيم، سفير جمهورية مصر العربية فى أذربيجان بأنه من المقرر أن تعقد الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني فى باكو خلال الفترة من 23 الى 25 فبراير 2022، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعـاون الدولي عن الجانب المصري، ورشاد نيايف وزير النقل والتنمية الرقمية عن الجانب الأذربيجاني.

كما سيعقد على هامش اعمال اللجنة فى إطار تنمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين منتدى رجال الاعمال المصري الأذربيجانى، وذلك بمشاركة نحو 30 رجل اعمال مصرى كممثلين عن قطاعات كالاستيراد والتصدير والسياحة والتصنيع والانشاءات والزراعة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالى والطاقة المتجددة والكيماويات وصناعة المعدات الثقيلة.

وقد أكد السفير عادل إبراهيم بهذه المناسبة على أهمية انعقاد اللجنة المشتركة ومنتدى رجال الاعمال لكونهما سيشكلان دفعة لمزيد من التعاون المثمر بين مصر وأذربيجان فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً حرص القيادة السياسية المصرية على دعم زيادة التعاون بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما.