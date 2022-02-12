وزير الدفاع يتفقد القواعد العسكرية في محافظة لاتشين المحررة من الاحتلال

باكو، 12 فبراير (أذرتاج)

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية لوكالة اذرتاج ان الوزير الجنرال ذاكر حسنوف والقياديين العسكريين الآخرين البنى التحتية الجديدة في محافظة لاتشين.

قيل ان القاعدة العسكرية الواقعة في الأراضي الجبلية الصعبة المنال تم تزويدها بكل المستلزمات بناء على المعايير المعاصرة. أنشئت فيها غرف حمامات ومستودعات أسلحة وغذاء وغرف إدارية أخرى وتم تجهيزها بنظام التدفئة والتهوية المعاصرة والكهرباء.

ثم زار وزير الدفاع النقطة الطبية في القاعدة العسكرية. اشير الى انها مزودة بكل الأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف والإخلاء.

ثم تفقد الوزير آليات عسكرية موجودة في القاعدة العسكرية.

اجتمع الوزير مع العسكريين وتحدث معهم وأعطى أوامر وتوجيهات لهم.