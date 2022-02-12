الرئيس إلهام علييف: لدينا قدرة فنية وموارد بشرية قوية جدا

باكو ، 12 فبراير ، أذرتاج

يعد محطة الربط الكهربائي في قوبو أحد أكبر منشآت الطاقة التي تم بناؤها في السنوات الأخيرة. إذا أخذنا في الاعتبار أن محطة "ياشما" الفرعية قد تم إطلاقها في بداية الأسبوع ، فيمكن للجميع معرفة مقدار العمل الذي تم إنجازه في مجال الطاقة في أذربيجان في أسبوع واحد فقط. بالطبع ، استغرق بناء مرافق الطاقة الضخمة هذه وقتًا. ومع ذلك ، فإن بناء مثل هذه المرافق الضخمة للطاقة في أقصر وقت ممكن يوضح مدى قوة إمكاناتنا، "قال الرئيس إلهام علييف أثناء مقابلته مع مراسل أذرتاج عقب افتتاح" قوبو "محطة الربط الكهربائية.

وأشاد رئيس الدولة بأهمية محطة ياشما الفرعية ومحطة الربط الكهربائية "قوبو" قائلاً: "إن تشغيل محطة فرعية كبيرة في ياشما في بداية الأسبوع سيخدم استدامة الطاقة. بالطبع ، ستلعب المحطة الفرعية بقدرة 750 ميغاواط دورًا مهمًا في نظام الطاقة لدينا. سيؤدي افتتاح محطة توليد الكهرباء "قوبو" بقدرة 385 ميغاوات اليوم إلى زيادة قدرتنا على التوليد بشكل كبير بالطبع. تم بناء محطة فرعية بقدرة 1000 ميجاوات بالقرب من هذه المحطة في عام واحد فقط. يجب أن أقول أيضا أن الشركات الأذربيجانية والمتخصصين والعمال الأذربيجانيين فقط هم من شاركوا في تنفيذ هذه المشاريع الكبيرة. بعبارة أخرى ، يظهر أن لدينا قدرة تقنية وموارد بشرية قوية للغاية ".