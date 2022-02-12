الرئيس الاذربيجاني يناشد الاستثمار في مجال الطاقة في الأراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 12 فبراير (أذرتاج)

نستفيد من أنواع الطاقة النظيفة حاليا لإنتاج الطاقة الكهربائية في أذربيجان ولا نستفيد لهذا الغرض من المازوت والفحم. والحال ان العديد من البلدان تستفيد من هذه المنتجات. نستخدم الغاز الطبيعي وطاقة الماء والشمس والرياح لتوليد الكهرباء. نظرا لهذا علينا ان ننشئ أنواع الطاقة المتجددة لحماية البيئة في المستقبل.

قال الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف هذه الكلمات في مقابلة أجرتها معه وكالة انباء أذرتاج أمس.

أضاف الرئيس ان اليوم يشهد العمل الجاد على التشغيل الكامل لأنواع الطاقة المتجددة. ونرى ثمار هذا العمل. توظف الشركات الأجنبية والكبيرة استثمارات في هذا القطاع. كما لفت الرئيس الى ان شركة "اكوا باور" بدأت انشاء محطة طاقة الرياح بقوة 240 ميجاواط في أذربيجان الى جانب استمرار المحادثات مع بي بي وشركة "مصدر" الإماراتية حول انشاء محطات طاقة الرياح.

وزاد الرئيس قائلا ان الأراضي المحررة من الاحتلال فيها إمكانيات كبيرة لطاقة الرياح والشمس والماء. وناشد مستثمرين أجانب ومحليين للمشاركة في تطوير هذا المجال. قال ان منطقة كلبجار ولاتشين والأراضي الأخرى المحررة من الاحتلال تمتلك إمكانيات الطاقة المؤكدة بقوة أكثر من 9 آلاف ميغاواط.

قال الرئيس: "أكبر حجم من إمكانيات الطاقة لنا موجود في بحر الخزر وليس من باب الصدفة ان شركات النفط العالمية الرئيسية تبدي اهتماما أكبر لبحر الخزر. وبدأنا نتلقى اقتراحات بهذا الشأن. ان حجم إمكانيات انتاج الطاقة المتجددة في بحر الخزر أكثر من 150 ألف ميغاواط. لذا علينا ان نخطط كل هذه الاعمال بشكل صحيح".