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    شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية تطبق معدات الملاحة الجوية في مطار زنكيلان الجوي الجديد

    ١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٥‎]

    باكو، 12 فبراير (أذرتاج)

    جاءت مرحلة ناجحة جديدة في اطلاق مشروع استئناف خدمة الملاحة الجوية على الأراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية (أزال) ان إدارة الملاحة الجوية التابعة لشركة أزال أعلنت الحصول على رموز وترددات دولية مهمة للأنظمة الفنية الراديوية لدعم الملاحة الجوية في مطار زنكيلان الجوي الدولي الجاري إنشاؤه حاليا.

    هذه الرموز والترددات الراديوية ضرورية للغاية للمراقبة على الحركة الجوية ونشر معلومات الأرصاد الجوية وتشغيل نظام الاتصالات وتنفيذ ملاحة الأنظمة الأخرى والرادارات.

    ان الرموز والترددات التي حصلت عليها شركة الطيران الأذربيجانية تم اعتمادها من قبل نظام MICA ونظام SAFIRE اللتين تضمنان التنسيق الدولي لاستيعاب ترددات الملاحة الجوية. كذلك أدخلت في قاعدة البيانات الإلكترونية الدولية.

    تدير كلا النظامين منظمة أمن الملاحة الجوية الأوروبية EUROCONTROL.

     

    AZERTAG.AZ :شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية تطبق معدات الملاحة الجوية في مطار زنكيلان الجوي الجديد
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