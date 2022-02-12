4 مصارعات أذربيجانيات يشاركن في المسابقة الدولية في إسطنبول

باكو، 12 فبراير (أذرتاج)

ستقام في إسطنبول في 27-24 فبراير مسابقة "ياشار دوغو" التذكارية للمصارعة.

أفادت وكالة أذرتاج ان الفريق الاذربيجاني المكون من المصارعات سيشارك في المسابقة التي تعتبر اول فعالية رياضية مهمة للتصنيف في موسم المصارعة.

يضم المنتخب الاذربيجاني كلا من تركان نسيروفا (50 كغ) وتاتيانا فارانسوفا (53 كغ) وآليونا كوليسنيك (59 كغ) وإيليس مانولوفا (65 كغ).

ستنظم 4 مسابقات تصنيف من هذا القبيل حتى انطلاق البطولة العالمية. ستستضيف عاصمة صربيا بلغراد البطولة العالمية في 18-10 سبتمبر.