رئيس تركيا يوقع القرار بشأن سريان "إعلان شوشا" حيز التنفيذ ونشره في "الجريدة الرسمية"

باكو، 12 فبراير (أذرتاج)

وقع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان القرار بشأن نشر "إعلان شوشا" (الذي ينص على علاقات التحالف بين جمهورية أذربيجان وجمهورية تركيا) في "الجريدة الرسمية" لسريانه حيز التنفيذ.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشرته إدارة العلاقات العامة لدى ديوان رئيس تركيا.

يذكر ان الإعلان وقع بين الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 15 يونيو عام 2021. وصادق مجلس الامة الكبير التركي على هذا الإعلان في 3 فبراير.