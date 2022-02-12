حفل افتتاح مسابقة كأس العالم لجمباز القفز في باكو – صور

باكو، 12 فبراير، أذرتاج

جرى 12 فبراير اليوم في باكو حفل افتتاح مسابقة كأس العالم لجمباز القفز.

واستعرضت الاندية في البداية.

رفعت عضو اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز تاتيانا شويسكا في كلمة القتها شكرها باسم الاتحاد الدولي للمستوى العالي للتنظيم للمسابقة في باكو مرحبة بجميع الرياضيين والمسؤولين والمدربين المشاركين في مسابقة كأس العالم لجمباز القفز لدى ملعب باكو للجمباز 2022م معبرة عن امتنانها من ترحاب الهند وايران المنضمتين حديثا الى المسابقة ضمن 13 بلدا مشاركا.

وتحدثت نائبة وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني ماريانا واسيليفا عن سياسة الدولة الناجحة المنتهجة في تنمية الرياضة في البلد رفعت امتنانها على الاهتمام الخاص والدقة والرعاية لتطوير جمباز القفز في البلد للنائبة الاولى للرئيس الأذربيجاني رئيسة الاتحاد الأذربيجاني للجمباز مهربان علييفا مضيفة أن المسابقة الحالية يشارك فيها 63 رياضيا ممثلا عن 14 بلدا متمنية لهم نجاحا.

ثم عزف النشيد الوطني الأذربيجاني.

ويتنافس المشاركون خلال يومين بالقواعد الجديدة للاتحاد الدولي للجمباز حيث يشاركون في اليوم الاول في تنافسات التأهيل وفي اليوم الثاني منافسات التأهيل الثاني للذكور ومرحلتي النهائي للذكور والاناث.

وتمثل أذربيجان في هذه المسابقة عضو المنتخب سلجان محصودوفا.

وتقليديا سيقلد رياضي وناد حصل على اكثر نقطة في المسابقة بكأس الاتحاد الأذربيجاني للجمباز اي جي اف تروفي.