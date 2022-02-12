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    الرئيس إلهام علييف يوقع القانون بشأن المصادقة على "إعلان شوشا"

    ١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣١]

    باكو، 12 فبراير (أذرتاج)

    تم المصادقة على "إعلان شوشا" حول علاقات التحالف بين جمهورية أذربيجان وجمهورية تركيا"، الموقع في 15 يونيو عام 2021 بمدينة شوشا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقع في 12 فبراير على القانون بهذا الشأن.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يوقع القانون بشأن المصادقة على "إعلان شوشا"
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