رئيس البنك المركزي: الهدف المنوط خفض مستوى التضخم المالي

باكو، 12 فبراير، أذرتاج

قال ائلمان رستموف رئيس البنك المركزي إن الهدف المنوط أمام حكومة أذربيجان والبنك المركزي ككل خفض مستوى التضخم المالي الذي هو قائم تطورا اقتصاديا عالميا أمامنا.

واكد رستموف على ملاحظة زيادة التضخم المالي لدى البلدان الرائدة في العالم في نتائج شهر يناير. وتنبؤات البنوك المركزية الرائدة في العالم والمنظمات الدولية وكذلك البنك المركزي عبارة عن أن التضخم المالي ينبغي له أن يتخذ مسارا نحو الانخفاض ابتداء من النصف الثاني من العام. ونحن نتوقع في هذا المجال انخفاض التضخم المالي الدولي. ومما يصدق عليه من جانب البنوك المركزية الرائدة في العالم والمعلومات ككل أن سياسة النقد والاقراض يجب أن يشرع في التشديد عليها مع تشديد اجراءات وتدابير مضادة للتضخم المالي الامر الذي من شأنه أن يؤدي الى تقييد التضخم المالي في البلدان وكذلك الى انخفاض استيراد التضخم المالي الى أذربيجان. العوامل الداخلية للتضخم المالي تحت الرقابة. حكومة أذربيجان تستكمل مع البنك المركزي وسائر المؤسسات الاقتصادية الاعمال على برنامج مضاد للتضخم المالي تنفيذا لتوجيه رئيس الدولة. وفي المستقبل القريب سوف تتبنى هذه التدابير بعد النقاش لدى حكومة أذربيجان والمجلس الاقتصادي.