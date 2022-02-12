أذربيجان: 5948 إصابة و29 وفاة من كورونا في 12 فبراير

باكو، 12 فبراير، (أذرتاج)

سجلت إصابة 5948 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 7060 مصاب هذا المرض وتوفي 29 مصابا بالفيروس خلال 12 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 738 ألف و328 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 679 ألف و316 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9027 مريض منهم ويستمر علاج 49 ألفا و985 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 19 ألفا و844 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و372 ألف و838 فحص طبي.