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    أذربيجان: تطعيم اكثر من 43 ألف جرعة من لقاح كورونا في 12 فبراير

    ١٢.٠٢.٢٠٢٢ [٢٢:٥‎٢]

    باكو، 12 فبراير، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 43 الفا و692 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 12 فبراير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 3 آلاف و69 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1788 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 38 ألفا و835 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و434 ألف و328 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و264 ألف و564 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و762 ألف و493 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و407 ألف و271 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم اكثر من 43 ألف جرعة من لقاح كورونا في 12 فبراير
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