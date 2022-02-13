الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يسافران الى محافظة أغدام المحررة

أغدام المحررة، 13 فبراير، أذرتاج

سافر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا 13 فبراير شباط اليوم الى محافظة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني.

شارك رئيس الدولة والسيدة الاولى في حفلي افتتاحي محطتي أغدام 1 وأغدام 2 الفرعيتين للطاقة الكهربائية بطاقة كل واحد منهما 110/35/10 كيلو فولت لشركة أذر اينيرجي ومركز الادارة الرقمية لشبكة "قراباغ" المكهربة الاقليمية قبل ما وضع الرئيس إلهام علييف حجارة الاساس لكل من اعمدة للإنارة تتغذى عن موارد الطاقة البديلة والمتجددة لدى مدينة أغدام الصناعية وسائر الاجهزة ومؤسسة انتاج السجاد وفندق بارك فوريست هوتيل أغدام ومجمع سكني جديد مؤلف من 209 شقة.

ثم تفقد رئيس الدولة والسيدة الاولى سير اعمال اعادة البناء والتأهيل والاصلاح لدى مسجد الجمعة أغدام التي تنفذها مؤسسة حيدر علييف وألقى الرئيس إلهام علييف كلمة هناك.

كما وضع رئيس الدولة حجر الاساس لمشفى محافظة أغدام المركزي بسعة 210 سرير.

ثم تعرف الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا على الظروف المهيأة لدى مقر مندوبية المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني الى الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني المنضمة الى منطقة قراباغ الاقتصادية وزارا أضرحة خانات قراباغ ومنزل اقامتهم مجمع العمارة.

وستقدم تقارير موسعة من الزيارة 14 فبراير.