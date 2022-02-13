أغجابدي، 13 فبراير، أذرتاج سافر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا 13 فبراير شباط اليوم الى محافظة أغجابدي. رئيس الدولة والسيدة الاولى زارا تمثال الزعيم القومي العام حيدر علييف وسط عاصمة المحافظة وتعرفا على الظروف المهيأة لدى "مدينة أغجابدي الزراعية للحبوب". كما دشن الرئيس إلهام علييف محطة "أغجابدي" الفرعية المكهربة بطاقة 110/35/10 كيلو فولت بعد اعمال اعادة البناء والاصلاح. وشارك رئيس الدولة والسيدة الاولى في حفلي افتتاحي مدينة عسكرية جديدة الانشاء للقوات الداخلية التابعة لوزارة الداخلية والطريق البري الواصل بين أفشار وسلمان بيكلي وأشاغي أفشار وخوجاوند. وأحيط الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا علما بالأعمال المنجزة لدى الطريق البري الواصل بين محافظات أوجار وزرداب وأغجابدي ذات الاهمية الجمهورية. وستقدم تقارير موسعة من الزيارة 14 فبراير.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يسافران الى محافظة أغجابدي

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