البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 14 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 فبراير شباط اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.016
أورو EUR 1 1.9284
دولار أسترالي AUD 1 1.21
روبل بيلاروس BYN 1 0.6644
ريال برازيلي BRL 1 0.3239
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1115
كرون دنماركي DKK 1 0.2592
لاري جورجي GEL 1 0.5768
روبي هندي INR 1 0.0225
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2179
دولار كندا CAD 1 1.3352
دينار الكويت KWD 1 5.6216
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4055
بيسو المكسيك MXN 1 0.0828
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.0954
كرون النرويج NOK 1 0.1917
زلوتي بولندا PLN 1 0.4222
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0219
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3839
دولار سنغافورة SGD 1 1.2621
ريال السعودية SAR 1 0.4531
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1512
دولار تايوان TWD 1 0.061
ليرة تركيا TRY 1 0.1258
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0606
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1255
كرون التشيك CZK 1 0.0788
يوان الصين CNY 1 0.2673
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3021
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5233
كرون السويد SEK 1 0.1819
فرنك سويسرا CHF 1 1.8354
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1419
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.4717
بيسو تشيلي CLP 100 0.2102
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119
ريال إيران IRR 100 0.004
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