باكو، 14 فبراير، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 فبراير شباط اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.016 أورو EUR 1 1.9284 دولار أسترالي AUD 1 1.21 روبل بيلاروس BYN 1 0.6644 ريال برازيلي BRL 1 0.3239 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1115 كرون دنماركي DKK 1 0.2592 لاري جورجي GEL 1 0.5768 روبي هندي INR 1 0.0225 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2179 دولار كندا CAD 1 1.3352 دينار الكويت KWD 1 5.6216 رينجيت ماليزي MYR 1 0.4055 بيسو المكسيك MXN 1 0.0828 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0954 كرون النرويج NOK 1 0.1917 زلوتي بولندا PLN 1 0.4222 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0219 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3839 دولار سنغافورة SGD 1 1.2621 ريال السعودية SAR 1 0.4531 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1512 دولار تايوان TWD 1 0.061 ليرة تركيا TRY 1 0.1258 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0606 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1255 كرون التشيك CZK 1 0.0788 يوان الصين CNY 1 0.2673 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3021 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5233 كرون السويد SEK 1 0.1819 فرنك سويسرا CHF 1 1.8354 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1419 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.4717 بيسو تشيلي CLP 100 0.2102 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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