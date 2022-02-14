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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١١:١٣]

    باكو، 14 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 فبراير شباط اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.016

    أورو EUR 1 1.9284

    دولار أسترالي AUD 1 1.21

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6644

    ريال برازيلي BRL 1 0.3239

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1115

    كرون دنماركي DKK 1 0.2592

    لاري جورجي GEL 1 0.5768

    روبي هندي INR 1 0.0225

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2179

    دولار كندا CAD 1 1.3352

    دينار الكويت KWD 1 5.6216

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4055

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0828

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0954

    كرون النرويج NOK 1 0.1917

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4222

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0219

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3839

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2621

    ريال السعودية SAR 1 0.4531

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1512

    دولار تايوان TWD 1 0.061

    ليرة تركيا TRY 1 0.1258

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0606

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1255

    كرون التشيك CZK 1 0.0788

    يوان الصين CNY 1 0.2673

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3021

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5233

    كرون السويد SEK 1 0.1819

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8354

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1419

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.4717

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2102

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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