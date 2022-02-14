أغجابدي، 14 فبراير، أذرتاج تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا 13 فبراير شباط الظروف المهيأة لدى مدينة أغجابدي الزراعية للحبوب. قدم المدير التنفيذي للمدينة الزراعية ائلمان كريموف معلومات حول الاعمال المنجزة لرئيس الدولة والسيدة الأولى. وجاء فيها أن مساحة المدينة الزراعية العامة 3 الاف هيكتار والحقل الزراعي الفعلي 1368 هيكتار وتزرع فيه الشعير والقمح والذرة والقطن وعباد الشمس وغيرها ومصدر ري المدينة الزراعية قناة قراباغ العليا باستخدام أحدث الأنظمة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان الظروف المهيأة لدى مدينة أغجابدي الزراعية للحبوب

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