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    الرئيس إلهام علييف يدشن محطة "أغجابدي" الفرعية الكهربائية بطاقة 110/35/10 كيلو فولت

    ١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٤٣]

    أغجابدي، 14 فبراير، أذرتاج

    دشن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 13 فبراير شباط محطة "اغجابدي" الفرعية الكهربائية بطاقة 110/35/10 كيلو فولت بعد إعادة البناء والإصلاح.

    قدم رئيس شركة أذر اينيرجي بابا رضايف معلومات حول الاعمال المنجزة.

    وجاء فيها أن محطة أغجابدي الفرعية اعيد بناؤها واصلاحها بالنظام الرقمي لأنها كانت عاجزة عن تسديد الطلب المتزايد وقد بنيت قبل 40 عاما وزيدت طاقة المحطة الفرعية قدر 23 ميجا فولت امبر لتصل الى 126 ميجا فولت امبر بجانب أنشاء مركز الإدارة الجديد فيها للإدارة الرقمية وعن بعد سكادا.

    وشغل رئيس الدولة المحطة.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يدشن محطة "أغجابدي" الفرعية الكهربائية بطاقة 110/35/10 كيلو فولت
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