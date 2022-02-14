أغدام المحررة، 14 فبراير، أذرتاج

زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا 13 فبراير شباط محافظة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني.

وشارك رئيس الدولة والسيدة الأولى في حفلي افتتاحي محطتي أغدام 1 وأغدام 2 وكذلك مركز الإدارة الرقمية لشبكة قراباغ الكهربائية الإقليمية.

وقدم رئيس شركة اذر اينيرجي بابا رضايف معلومات حول الاعمال المنجزة لرئيس الدولة إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا.

وجاء فيها أن موظفي الشرطة مدوا خط نقل الكهرباء على طول 35 كم بطاقة 110 كيلو فولت من محطة خينديريستان من خلال مساحة ملغومة تماما حيث أنجزت هذه المهمة ذات الصعبة العالية عن طريق شق طريق عرضه بضعة أمتار من خلال الألغام المزروعة وعلى طول 63 كم بطاقة 110 كيلو فولت الى محطة أغدام 2 الفرعية مع السلك الضوئي لخط الانترنت.

وأضاف أن الشركة أنشأت محطة اغدام 1 مع المبنى الإداري الجديد مع أتمته المحطة بالكامل بجانب تأسيس الشركة في اغدام لأول مرة في تاريخ توليد الطاقة الكهربائية في البلد مركز الإدارة الرقمية الإقليمي لشركة الطاقة الكهربائية في قراباغ وزنكزور الشرقية.

دشن رئيس الدولة محطة اغدام 1 الفرعية للطاقة الكهربائية لدى مركز الإدارة الرقمية الإقليمي قراباغ.

واحيط رئيس الدولة علما كذلك بإنشاء الشركة محطة أغدام 2 الفرعية بطاقة 110/35/10 كيلو فولت الجديدة في أراضي قرية شيلي بمحافظة أغدام قرب عسكران على أراض مطهرة من الألغام المزروعة خلال عدة اشهر بما يوافق مع المستجدات التقنية المتماشية مع الثورة الصناعية الرابعة.

ثم شغل الرئيس إلهام علييف عبر نظام سكادا عن البعد محطة أغدام 2 الجديدة.