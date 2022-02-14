أغجابدي، 14 فبراير (أذرتاج) حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 13 فبراير حفل تدشين الطريق البري الواصل بين افشار وسالمانبايلي واشاغي افشار وخوجاوند في محافظة اغجابدي بعد إعادة ترميمه. قيل ان الطريق البري بطول 41 كم ويبدأ من الطريق البري الرئيسي مينكجوير – بهرامتابا. أنشئت على هامش المشروع 4 محطات للحافلات وتم تركيب إشارات الطريق واعمدة السلامة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يدشن الطريق البري في اغجابدي بعد إعادة ترميمه

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