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    الرئيس إلهام علييف يضع حجري الأساس لمؤسستين لدى مدينة أغدام الصناعية

    ١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    أغدام المحررة، 14 فبراير، أذرتاج

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا 13 فبراير شباط في حفل وضع حجري الأساس لمؤسستين لدى مدينة أغدام الصناعية.

    أحاط القائم بأعمال رئيس وكالة تنمية المناطق الاقتصادية ائلشاد نورييف رئيس الدولة والسيدة الأولى علما بالأعمال المنوطة.

    وقال إن مدينة أغدام الصناعية تلقى اهتماما كبيرا حيث سجلت 5 مشروعات مقيمة لديها الى الحين في حين أكثر من 10 مشاريع قيد النظر فيها مقدمة من جانب أصحاب المشاريع وهي تخص بمجالات انتاج أجهزة التكييف والاطفاء والخرسان وخدمات المعدات والأجهزة الخاصة والاثاث ومواسير الصرف الصحي والمياه للشرب وغيرها.

    وشركة سمارت بوينت المقيمة لدى مدينة أغدام الصناعية مشغولة بإنتاج أعمدة الانارة المتغذية من موارد الطاقة البديلة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية وكلفة المشروع الاستثمارية 1ر9 ملايين مانات وطاقة المؤسسة انتاج 21 ألف عماد انارة سنويا وستبنى المؤسسة على مساحة 3ر1 هيكتار لفتح 80 فرصة عمل دائمة فيها.

    وشركة داداش ن مقيمة المدينة الصناعة الأخرى تشتغل بإنتاج السجاجيد الصناعية مختلفة الأنواع وكلفة المشروع الاستثمارية 5ر9 ملايين مانات لإنشاء مؤسسة على مساحة هيكتارين من اجل انتاج 700 ألف متر مربع من السجاد الصناعي سنويا ويخطط فتح 60 فرصة عمل دائمة فيها.

    وضع رئيس الدولة حجري الأساس لكلتا المؤسستين.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يضع حجري الأساس لمؤسستين لدى مدينة أغدام الصناعية
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