رئيس أذربيجان يضع حجر الأساس لفندق بارك فوريست هوتيل أغدام

أغدام المحررة، 14 فبراير، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا 13 فبراير شباط في حفل وضع حجر الأساس لفندق بارك فوريست هوتيل أغدام الذي سوف يبنى في مدينة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني.

قدم رئيس مجلس إدارة شركة بي ام دي بروجيكتس ذات المسؤولية المحدودة ناريمان طوبجيباشيف معلومات لرئيس الدولة والسيدة الأولى حول المشروع.

وجاء فيها أن فندق بارك فوريست هوتيل أغدام المخطط إنشاؤه على مساحة 16ر2 هيكتارين يكون بسعة 110 غرفة مع مركز المؤتمرات بجانب مبنى أساسي وحوض السباحة تحت الهواء الطلق وملعب للأطفال وطرق التنزه ومناطق الراحة. ويخطط استكمال اعمال البناء في ديسمبر عام 2024م.

وضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس للفندق.