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    الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس لمجمع سكني جديد مؤلف من 209 شقة في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني

    ١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:١٠]

    أغدام المحررة، 14 فبراير، أذرتاج

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا 13 فبراير في حفل وضع حجر الأساس لمجمع سكني جديد في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني.

    المبعوث الخاص للرئيس الاذربيجاني لدى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني المنضمة الى منطقة قراباغ الاقتصادية أمين حسينوف ورئيس مجلس إدارة شركة بي ام دي بروجيكتس ذات المسؤولية المحدودة ناريمان طوبجيباشيف قدما معلومات حول المجمع السكني لرئيس الدولة وقرينته.

    وجاء فيها أن المشروع ينص على انشاء 6 مبان سكنية تتألف من 209 شقة في المرحلة الأولى على مساحة 55ر1 هيكتار عامة وتكون مساحة الإقامة العامة للشقق 21 الفا و921 متر مربع ويخطط استكمال انشاء المجمع في ديسمبر عام 2023م.

    وضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس للمجمع السكني.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس لمجمع سكني جديد مؤلف من 209 شقة في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني
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