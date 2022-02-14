تدشين مدينة عسكرية جديدة لقوات وزارة الداخلية في اغجابدي

اغجابدي، 14 فبراير (أذرتاج)

حضر الرئيس الأذربيجاني والقائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 13 فبراير حفل تدشين مدينة عسكرية جديدة لقوات وزارة الداخلية في محافظة اغجابدي.

رحب وزير الداخلية الجنرال ولايت ايوازوف وقائد القوات الداخلية الجنرال شاهين محمدوف بالرئيس الاذربيجاني القائد الأعلى المظفر إلهام علييف ترحيبا عسكريا.

قيل ان اعمال انشاء المدينة العسكرية بدأت في سبتمبر عام 2019 في مساحة تبلغ 6.2 هكتار واستكملت في نوفمبر العام الماضي. توجد داخل المدينة مقر عسكري و3 ثكن عسكرية وبناءان متكونان من 5 طوابق وطابقين بـ84 شقة للضباط ومطعمان ونقاط طبية ومراقبة فنية ومبان فرعية أخرى. تم تزويد المدينة بكل المستلزمات ونظم التدفئة والتموين بالمياه والكهرباء والانذار للحريق.

ثم تفقد الرئيس إلهام علييف الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المخصصة لقوات الأغراض الخاصة.