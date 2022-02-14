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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يشاركان في حفل وضع حجر الأساس لمستشفى أغدام المركزي

    ١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:١٨]

    أغدام المحررة، 14 فبراير، أذرتاج

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا 13 فبراير شباط في حفل وضع حجر الأساس لمستشفى أغدام المركزي بسعة 210 سرير.

    قدم المبعوث الخاص للرئيس الاذربيجاني لدى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني المنضمة الى منطقة قراباغ الاقتصادية باستثناء محافظة شوشا المحررة أمين حسينوف معلومات حول الاعمال المنوطة لرئيس الدولة والسيدة الأولى.

    وجاء فيها أن مساحة المشفى الجديد تبلغ 6 هيكتارات وتضم خدمات المشفى الجديد جميع مجالات الطب بجانب العيادة العامة وعيادة الأطفال ومختبرات وصيدلية.

    بعد التعرف على المشروع وضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس للمشفى.

    قيل إن المرحلة التالية تشهد انشاء عدة مؤسسات طبية في محافظة أغدام ومنها مركز الاوبية ومحطة الإسعاف ومبنى الطب الشرعي والتشريح ومشفى جاهز متعدد التخصصات ومشافي السرطان والامراض النفسية بسعة 50 سريرا وامراض الرئة بسعة 50 سريرا وعلاج الإدمان على المخدرات بسعة 20 سريرا ومركز إقليمي للولادة ومركز مكافحة الأيدز و20 مركزا طبيا محليا وكلية الطب الإقليمية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يشاركان في حفل وضع حجر الأساس لمستشفى أغدام المركزي
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