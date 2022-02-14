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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان سير اعمال إعادة البناء والتأهيل لدى مسجد الجمعة في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني

    ١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:١٣]

    أغدام المحررة، 14 فبراير، أذرتاج

    تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا 13 فبراير سير اعمال إعادة البناء والتأهيل والإصلاح المنفذة لدى مسجد الجمعة في أغدام من قبل مؤسسة حيدر علييف.

    قدم منسق مشاريع مؤسسة حيدر علييف في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني سابق عبد الله يف معلومات لرئيس الدولة والسيدة الأولى حول الاعمال المنجزة.

    يذكر أن مسجد الجمعة في أغدام مبني من جانب المهندس المعماري الكربلائي صافي خان قراباغي فترة 1868-1870م وهو مبنى وحيد اقل التعرض للدمار والهدم نسبيا من جانب الأرمن في المدينة خلال فترة الاحتلال الأرميني.

    وشرعت مؤسسة حيدر علييف في اعمال إعادة البناء والتأهيل والإصلاح لدى مسجد الجمعة ووقعت العقد مع شركة بروجير اند كو ريستوراتورن جمبه النمساوية لتنفيذ المشروع على أن تنفذ الاعمال وفقا للمظهر التاريخي.

    بعد التعرف على الاعمال المنجزة ألقى رئيس الدولة كلمة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان سير اعمال إعادة البناء والتأهيل لدى مسجد الجمعة في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني
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