الرئيس الأذربيجاني يتفقد مقر مبعوثه الخاص في الأراضي المحررة في منطقة قراباغ الاقتصادية
AzerTAg.az
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٢٣]
اغدام، 14 فبراير (أذرتاج)
تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 13 فبراير الظروف المهيأة في مقر المبعوث الخاص للرئيس في الأراضي المحررة من الاحتلال، في منطقة قراباغ الاقتصادية.
أفادت وكالة أذرتاج ان امين حسينوف المبعوث الخاص قدم للرئيس والسيدة الأولى معلومات عن الظروف المهيأة في المقر.
قيل ان المقر أنشئ على أساس التكنولوجيا الحديثة في ارض مساحتها الاجمالية هكتار واحد. توجد فيه مبان سكنية ومبان إدارية وطبية ومعيشية ومجالات الطاقة المتجددة ونظام إدارة المعسكرات المعاصر.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥٦]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٥٣]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٤٨]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٥٢]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٨]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣١]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٥٦]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٥٥]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٠٨]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٨]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٥]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥٦]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:١٤]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]
٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٢٥]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٣٩]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠١]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٠٥]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥٧]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٤١]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [٢٢:٥٢]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٤١]
١٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥٤]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:١٨]
١١.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٤٢]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٧]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٩]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٦]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك