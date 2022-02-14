أذربيجان: 6841 إصابة و23 وفاة من كورونا في 13 فبراير

باكو، 14 فبراير، (أذرتاج)

سجلت إصابة 6841 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 6772 مصاب هذا المرض وتوفي 23 مصابا بالفيروس خلال 13 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 745 ألف و169 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 686 ألف و88 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 9050 مريض منهم ويستمر علاج 50 ألفا و31 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 17 ألفا و387 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و390 ألف و225 فحص طبي.