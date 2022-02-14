الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران مجمع "عمارة" الأثري الذي يحتوي على قصر واضرحة أمراء قره باغ

اغدام، 14 فبراير (أذرتاج)

زار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 13 فبراير مجمع "عمارة" الأثري الذي يحتوي على قصر واضرحة أمراء قره باغ.

أفادت وكالة أذرتاج ان امين حسينوف المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني في الأراضي المحررة من الاحتلال في منطقة قراباغ الاقتصادية (باستثناء محافظة شوشا) قدم لرئيس الجمهورية معلومات عن الاعمال المخطط اجراؤها في المجمع التاريخي.

قيل ان تاريخ هذا المجمع الاثري يعود الى القرن الثامن عشر ويتكون من عمارتين وبنائين. كما يسمى بعمارة خان بناه علي. تعرض هذا المجمع لاعمال تدمير وإهانة من قبل الأرمن كما تعرضت المباني التاريخية الأخرى لمثل هذه الاعمال.

توجد هنا اضرحة امراء قره باغ (قراباغ) بناه علي خان وإبراهيم خليل خان ومهدي قولو خان جوانشير وكذلك افراد اسرهم – الشاعرة بنت الأمير خورشدبانو ناتاوان والشاعر ورجل الاجتماع جعفر قولو خان جوانشير والسيدة المحسنة جوهرنيسا باييم التي أنشأت مسجدي اشاغي جوهراغا ويوخاري جوهر اغا في شوشا، وضريح السيدة خانبيكه الشاعرة وإحدى مشاركات "مجلس الانس" للشعر.