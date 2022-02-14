  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران مجمع "عمارة" الأثري الذي يحتوي على قصر واضرحة أمراء قره باغ

    ١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥‎٦]

    اغدام، 14 فبراير (أذرتاج)

    زار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 13 فبراير مجمع "عمارة" الأثري الذي يحتوي على قصر واضرحة أمراء قره باغ.

    أفادت وكالة أذرتاج ان امين حسينوف المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني في الأراضي المحررة من الاحتلال في منطقة قراباغ الاقتصادية (باستثناء محافظة شوشا) قدم لرئيس الجمهورية معلومات عن الاعمال المخطط اجراؤها في المجمع التاريخي.

    قيل ان تاريخ هذا المجمع الاثري يعود الى القرن الثامن عشر ويتكون من عمارتين وبنائين. كما يسمى بعمارة خان بناه علي. تعرض هذا المجمع لاعمال تدمير وإهانة من قبل الأرمن كما تعرضت المباني التاريخية الأخرى لمثل هذه الاعمال.

    توجد هنا اضرحة امراء قره باغ (قراباغ) بناه علي خان وإبراهيم خليل خان ومهدي قولو خان جوانشير وكذلك افراد اسرهم – الشاعرة بنت الأمير خورشدبانو ناتاوان والشاعر ورجل الاجتماع جعفر قولو خان جوانشير والسيدة المحسنة جوهرنيسا باييم التي أنشأت مسجدي اشاغي جوهراغا ويوخاري جوهر اغا في شوشا، وضريح السيدة خانبيكه الشاعرة وإحدى مشاركات "مجلس الانس" للشعر.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران مجمع "عمارة" الأثري الذي يحتوي على قصر واضرحة أمراء قره باغ
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٣]
    الرئيس إلهام علييف يدشن الطريق البري في اغجابدي بعد إعادة ترميمه
    ١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٤٨]
    تدشين مدينة عسكرية جديدة لقوات وزارة الداخلية في اغجابدي
    ١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٤٣]
    الرئيس إلهام علييف يدشن محطة "أغجابدي" الفرعية الكهربائية بطاقة 110/35/10 كيلو فولت
    ١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٣٨]
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان الظروف المهيأة لدى مدينة أغجابدي الزراعية للحبوب
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران مجمع "عمارة" الأثري الذي يحتوي على قصر واضرحة أمراء قره باغ الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران مجمع "عمارة" الأثري الذي يحتوي على قصر واضرحة أمراء قره باغ الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران مجمع "عمارة" الأثري الذي يحتوي على قصر واضرحة أمراء قره باغ الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران مجمع "عمارة" الأثري الذي يحتوي على قصر واضرحة أمراء قره باغ الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران مجمع "عمارة" الأثري الذي يحتوي على قصر واضرحة أمراء قره باغ