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    أذربيجان: تطعيم اكثر من 43 ألف جرعة من لقاح كورونا في 13 فبراير

    ١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥‎٧]

    باكو، 14 فبراير، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 43 الفا و929 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 13 فبراير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 2894 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1761 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 39 ألفا و274 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و478 ألف و257 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و267 ألف و458 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و764 ألف و254 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و446 ألف و545 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم اكثر من 43 ألف جرعة من لقاح كورونا في 13 فبراير
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