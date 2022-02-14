الرئيس: عدد محطات كهربائية فرعية عاملة في الأراضي المحررة بلغ 9 محطات

باكو، 14 فبراير (أذرتاج)

بلغ عدد المحطات الكهربائية الفرعية في الأراضي المحررة 9 محطات بعد تدشين محطتين فرعيتين جديدتين في اغدام اليوم. مع عمل محطتي "اغدام – 1" و"اغدام-2" الفرعيتين سيتم تزويد المحافظة بالكامل بالطاقة الكهربائية المستمرة دون انقطاع.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في كلمة اثناء زيارته محافظة اغدام.

تحدث الرئيس إلهام علييف عن المنشآت التي ارس حجر أساسها في اغدام مشيرا الى الفندق والمجمعات السكنية ومستشفى اغدام المركزي التي وضع حجر أساس كل منها. قال ان الفندق سيتم تدشينه بعد سنتين تقريبا بينما سيدشن المجمع السكني المكون من 6 بيوت بعد سنة ونصف او سنتين او ربما اقصر وقت. اما المستشفى الذي سيتسع 210 سرير فسوف يعطي كل الإمكانيات للخدمة الطبية لسكان المحافظة.

أضاف الرئيس: "وضعتُ حجر أساس مدرسة رقم 1 في اغدام في العام الماضي. سيدرس فيها حوالي ألف تلميذ. أقول مرة أخرى، تتخذ سلسلة من التدابير والاعمال، يتم تمديد الخطوط الكهربائية وانابيب الغاز الى اغدام. يضم البرنامج الاستثماري لهذا العام اعمالا لمد انابيب ماء الشرب وكذلك إعادة ترميم خزانة خاتشينتشاي للماء الى جانب انشاء مجمعات سكنية وفنادق وفتح فرص عمل. أي هذا يعني تنمية شاملة.