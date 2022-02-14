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     جدول الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

    ١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٦]

    باكو، 14 فبراير، أذرتاج

    تنطلق الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    وأعلنت إدارة الدوري أسماء الحكام الموظفين للمباريات التي تنظم 15-16 فبراير.

    15 فبراير

    قراداغ لوكباتان – سومغايت الرديف، الحكام إسماعيلي وقولييف وتيموروف ورحيموف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، قصبة لوكباتان، حي قراداغ، باكو

    غابالا الرديف – كبز كنجة، الحكام محمدوف وعلييف وسلطانوف وعلييف، ملعب غابالا المركزي، غابالا

    صباح الرديف – نفطجي الرديف، الحكام حاجييف وطالبوف وعلييف وجليلوف، ملعب قصبة بناء، بناء، حي خزر، باكو

    16 فبراير

    زاقاتالا – كشلة الرديف، الحكام حسنلي وإبراهيموف وبايراموف وعلييف، ملعب مجمع زاقاتالا الأولمبي الرياضي، زاقاتالا

    الجيش الرياضي – توران طاووس، الحكام قربانوف وإمامي ومحمدوف ومسييف، قصبة بناء، بناء، حي خزر، باكو

    زيرة الرديف – صبائل الرديف، الحكام الله وردييف وعزيزلي ومحمدوف وبايراموف، ملعب أي اس كا أرينا، باكو

    ويستريح هذه الجولة نادي قراباغ الرديف أغدام.

    ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن

    1 قراداغ لوكباتان 12 9 1 2 25-10 28

    2 الجيش الرياضي 12 7 2 3 25-14 23

    3 كبز كنجة 12 5 7 0 23-15 22

    4 كشلة الرديف 12 6 3 3 18-11 21

    5 نفطجي الرديف 12 6 2 4 24-18 20

    6 قراباغ الرديف 12 5 4 3 23-15 19

    7 صباح الرديف 12 5 3 4 18-17 18

    8 زاقاتالا 12 4 3 5 15-17 15

    9 توران طاووس 12 4 2 6 16-20 14

    10 سومغايت الرديف 12 4 1 7 11-20 13

    11 غابالا الرديف 12 3 2 7 16-21 11

    12 صبائل الرديف 12 2 2 8 15-25 8

    13 زيرة الرديف 12 1 2 9 10-36 5

    ويتصدر قائمة الهدافين صابر لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 12 هدفا ويليه كامران لاعب صباح الرديف برصيد 7 أهداف.

     

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