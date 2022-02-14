 جدول الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

باكو، 14 فبراير، أذرتاج

تنطلق الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وأعلنت إدارة الدوري أسماء الحكام الموظفين للمباريات التي تنظم 15-16 فبراير.

15 فبراير

قراداغ لوكباتان – سومغايت الرديف، الحكام إسماعيلي وقولييف وتيموروف ورحيموف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، قصبة لوكباتان، حي قراداغ، باكو

غابالا الرديف – كبز كنجة، الحكام محمدوف وعلييف وسلطانوف وعلييف، ملعب غابالا المركزي، غابالا

صباح الرديف – نفطجي الرديف، الحكام حاجييف وطالبوف وعلييف وجليلوف، ملعب قصبة بناء، بناء، حي خزر، باكو

16 فبراير

زاقاتالا – كشلة الرديف، الحكام حسنلي وإبراهيموف وبايراموف وعلييف، ملعب مجمع زاقاتالا الأولمبي الرياضي، زاقاتالا

الجيش الرياضي – توران طاووس، الحكام قربانوف وإمامي ومحمدوف ومسييف، قصبة بناء، بناء، حي خزر، باكو

زيرة الرديف – صبائل الرديف، الحكام الله وردييف وعزيزلي ومحمدوف وبايراموف، ملعب أي اس كا أرينا، باكو

ويستريح هذه الجولة نادي قراباغ الرديف أغدام.

ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن

1 قراداغ لوكباتان 12 9 1 2 25-10 28

2 الجيش الرياضي 12 7 2 3 25-14 23

3 كبز كنجة 12 5 7 0 23-15 22

4 كشلة الرديف 12 6 3 3 18-11 21

5 نفطجي الرديف 12 6 2 4 24-18 20

6 قراباغ الرديف 12 5 4 3 23-15 19

7 صباح الرديف 12 5 3 4 18-17 18

8 زاقاتالا 12 4 3 5 15-17 15

9 توران طاووس 12 4 2 6 16-20 14

10 سومغايت الرديف 12 4 1 7 11-20 13

11 غابالا الرديف 12 3 2 7 16-21 11

12 صبائل الرديف 12 2 2 8 15-25 8

13 زيرة الرديف 12 1 2 9 10-36 5

ويتصدر قائمة الهدافين صابر لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 12 هدفا ويليه كامران لاعب صباح الرديف برصيد 7 أهداف.