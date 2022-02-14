انتاج الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 9.2 مليار مانات

باكو، 14 فبراير، (أذرتاج)

بلغ حجم إنتاج الناتج المحلي الإجمالي خلال شهر يناير من العام الجاري في البلد 9 مليارات و257.6 مليون مانات او اكثر بنسبة 5.8 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن القيمة المضافة المنتجة في قطاع الاقتصاد غير النفطي الغازي ارتفع بنسبة 0.6 في المائة وفي القطاع النفطي الغازي بنسبة 8.8 في المائة.

بلغ 54.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الصناعة و8.4 في المائة التجارة وإصلاح المركبات و6.6 في المائة النقل والتخزين و3 في المائة الزراعة والغابات وصيد الأسماك و2.4 في المائة البناء و1.4 في المائة المعلومات والاتصالات و1 في المائة الإقامة السياحية والتموين و15.6 في المائة القطاعات الأخرى.

وقالت إن حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد من الأهالي بلغ 922.2 مانات.