ميكائيل جباروف: زادت الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 47.2 %

باكو، 14 فبراير، (اذرتاج)

إن التوسع في إنتاج المنتجات التنافسية في بلدنا له تأثير إيجابي على الصادرات غير النفطية.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف.

وأشار الوزير إلى أن الصادرات من المنتجات غير النفطية في عام 2021 بنسبة 47.2 في المائة مقارنة بالعام السابق وهو أعلى رقم تاريخي.