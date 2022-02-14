  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ميكائيل جباروف: زادت الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 47.2 %

    ١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٥‎]

    باكو، 14 فبراير، (اذرتاج)

    إن التوسع في إنتاج المنتجات التنافسية في بلدنا له تأثير إيجابي على الصادرات غير النفطية.

    افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف.

    وأشار الوزير إلى أن الصادرات من المنتجات غير النفطية في عام 2021 بنسبة 47.2 في المائة مقارنة بالعام السابق وهو أعلى رقم تاريخي.

    AZERTAG.AZ :ميكائيل جباروف: زادت الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 47.2 %
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٨]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    ١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٩]
    برميل من "آذري لايت" يباع 98 دولار
    ١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٣]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    ١١.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٠٠]
    سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 98 دولار
    ميكائيل جباروف: زادت الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 47.2 %