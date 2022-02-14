ميكائيل جباروف: زادت الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 47.2 %
AzerTAg.az
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٥٥]
باكو، 14 فبراير، (اذرتاج)
إن التوسع في إنتاج المنتجات التنافسية في بلدنا له تأثير إيجابي على الصادرات غير النفطية.
افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف.
وأشار الوزير إلى أن الصادرات من المنتجات غير النفطية في عام 2021 بنسبة 47.2 في المائة مقارنة بالعام السابق وهو أعلى رقم تاريخي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٨]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٥٩]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٣]
١١.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٠٠]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٥٢]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٨]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣١]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٥٦]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٥٥]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٠٨]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٨]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٥]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥٦]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:١٤]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]
٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٢٥]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٣٩]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠١]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٠٥]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥٧]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٤١]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [٢٢:٥٢]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٤١]
١٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥٤]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:١٨]
١١.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٤٢]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٧]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٩]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٦]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك